Tremendo schianto mentre accompagna â€‹il figlio a scuola: mamma in coma

TOLENTINO - Mamma e figlio coinvolti in un terribile schianto avvenuto ieri mattina poco prima dell’apertura delle scuole. Entrambi sono ricoverati da ieri all’ospedale di Torrette. Ilaria Raggi, 44 anni, di San Severino è in gravissime condizioni (è in coma farmacologico); il figlio D. G. di dodici, se la caverà con venti giorni. Erano le 7.30 di ieri quando si è verificato l’incidente lungo la strada provinciale “Murattiana”, che collega Tolentino con il territorio di Pollenza, in contrada Cisterna poco lontano dalla sede della Arena.La donna con il ragazzino viaggiava a bordo di una Toyota Yaris da Pollenza verso Tolentino, quando improvvisamente si è scontrata con un autocarro, che trasportava un piccolo bobcat, condotto da un cinquantaseienne, L. S., residente a Caldarola, che proveniva dalla corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo. Con l’urto la vettura è sbalzata sulla corsia opposta di marcia finendo contro un furgone Fiat Ducato che viaggiava nella stessa direzione della Toyota e alla cui guida era A. F. di Treia. Il secondo impatto ha sbalzato la Yaris fuori strada in una scarpata.