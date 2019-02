Scabbia nel villaggio Sae due fratellini in terapia: «Nessun rischio contagio»

di Carla Passacantando

TOLENTINO - Due casi di scabbia nel villaggio dei container in contrada Cristoforo Colombo. I casi riguardano due fratellini che subito sono stati sottoposti ai controlli previsti dai protocolli per questo genere di malattie; le loro condizioni vengono monitorate assiduamente per tenere sotto controllo la situazione. «Siamo intervenuti immediatamente in modo da prevenire il contagio», afferma Franca Laici, direttrice del reparto Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative dell’Area vasta 3. Che tranquillizza. «Tutto è sotto controllo, non c’è da allarmarsi per eventuali contagi».