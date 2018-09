Rubano anche i semafori â€‹provvisori e subito ci scappa l'incidente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Si cerca di mettere in sicurezza una strada in vista della sistemazione, posizionando dei semafori mobili che poi finiscono nel mirino dei ladri e vengono trafugati. Il furto è stato messo a segno successo a Tolentino in contrada Pianarucci lungo la provinciale 125, che dal centro di Tolentino conduce ad Abbadia di Fiastra. Nel primo pomeriggio di ieri, verso le 14, il furto è costato il primo incidente: due auto si sono scontrate, ma per fortunata nessuno è rimasto ferito.