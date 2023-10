Rita stroncata da un male a 34 anni: lascia il marito e due figli, lutto a Tolentino

TOLENTINO - Tolentino in lutto per la scomparsa di Ritvana Doko, da tutti conosciuta come Rita. Si è spenta a 34 anni, dopo aver lottato contro un male che non le ha lasciato scampo. Ha combattuto fino all’ultimo, con la speranza di superare la malattia e rimanere al fianco della famiglia.

Di origini albanesi, la giovane viveva da tempo a Tolentino insieme al marito Marion e ai suoi due figli Ilenia ed Edoardo. Rita lascia anche i genitori Hajdar e Bukuroshe, i fratelli Eliona e Fatjon. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Rossetti, in via La Malfa. In tanti ieri si sono stretti attorno al dolore della famiglia per la scomparsa della giovane mamma.

I funerali sono in programma domani mattina alle 10.30 nella chiesa dello Spirito Santo a Tolentino. Il feretro sarà poi accompagnato al cimitero di Tolentino.