Rissa tra ragazzini a bordo â€‹del treno e spunta anche un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Un’occhiataccia, poi le botte e nella rissa spunta un coltello. Per cinque minuti un vagone del treno è finito sotto scacco di cinque ragazzi, due mulatti e tre italiani, che si sono picchiati selvaggiamente davanti agli occhi increduli e spaventati dei passeggeri. La follia è scoppiata ieri pochi minuti dopo le 9 sul treno che da Fabriano viaggia ogni mattina in direzione Civitanova, subito dopo la fermata di Tolentino. Una spinta, uno schiaffo e poi giù pugni e parolacce fino a quando un uomo non è intervenuto placando gli animi.