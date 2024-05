Tolentino, non risponde ai familiari: Riccardo (43 anni) trovato morto nella sua camera

TOLENTINO - Non risponde ai familiari, 43enne trovato morto nel suo appartamento. Choc a Tolentino per la morte di Riccardo Craia. L'allarme, come detto, è scattato dai familiari poiché non riuscivano a mettersi in contatto con il 43enne. Hanno chiamato i carabinieri e, una volta entrati nell'abitazione di Craia, a Palazzo Europa, lo hanno trovato senza vita in camera sua.

Sul posto il 118

Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. E' stata disposta l'autopsia, ma sarebbe comunque esclusa la morte violenta.