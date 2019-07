Rapina col coltello al market: immagini sotto la lente per dare un volto ai banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Rapina al supermarket Sì con te di Tolentino , i carabinieri stanno cercando di dare un nome e un volto ai banditi. Due quelli ripresi con i coltelli in mano le le calze nere a coprire il volto ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude possa trattarsi di malviventi locali anche se non si scartano altre ipotesi. Il colpo era avvenuto sabato mattina e aveva fruttato circa 4mila euro.