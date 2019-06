Raffica di ragazzini ubriachi e un incidente stradale 15 ambulanze per i soccorsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Un tolentinate di 23 anni alza troppo il gomito, si mette alla guida e centra cinque auto in sosta: i carabinieri - impegnati in una lunga notte di controlli - gli ritirano la patente e gli sequestrano l’auto. È successo nella notte tra sabato e domenica. Tanti minorenni ubriachi, intervengono 15 ambulanze per i soccorsi.