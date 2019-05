I proprietari sono in casa ma i ladri riescono a rubare 25mila euro dalle casseforti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Ero in camera. Sentivo dei rumori, dei colpi al muro, provenire dalla casa di fianco così ho gridato ai vicini, pensando che fossero loro, di fare piano, poi però abbiamo capito che erano i ladri in azione. Mi hanno portato via tutto, l'intero contenuto in cassaforte, tutti i gioielli e monili in oro. Paura ieri sera per Oriana Forconi, titolare di Multiradio, vittima di un raid dei ladri. Il furto è stato subito anche da Bruno Borraccini, manager dello spettacolo ed uno dei fondatori della Compagnia della Rancia. Una serata da incubo per entrambe le famiglie di Tolentino che vivono in un'abitazione bifamiliare in via Mari. I ladri sono entrati nella casa di Borraccini ed hanno trafugato dalla cassaforte di quest'ultimo oggetti in oro per un valore economico pari a 5mila euro, nonché il contenuto, monili oro e gioielli, di quella confinante di Forconi, per un valore di 20mila euro.