Primo ufficiale donna in provincia: Giulia Maggi guida la Compagnia. Ecco le sue prime impressioni

TOLENTINO - Il capitano Giulia Maggi nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino. Un incarico storico: è il primo ufficiale donna della provincia di Macerata. Quarantaquattro anni, madre di una bambina, è originaria di Passignano sul Trasimeno, in Umbria, e vanta già un importante curriculum: comandante di plotone alla Scuola marescialli di Velletri, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Spoleto e ufficiale addetto all’Ufficio comando di Perugia. Ha inoltre guidato, nei mesi di sede vacante, le Compagnie di Assisi e Spoleto.



«Sono passati 20 anni dall’ingresso delle donne nell’Arma dei carabinieri - afferma il capitano Maggi -. Al di là dell’impatto emotivo che può esserci stato nel 2000, forse più per motivi logistici che sostanziali, ritengo che in un ambiente come il nostro siano le attitudini professionali e il gruppo di lavoro a fare la differenza. Non è una questione di genere. Anche nella gestione di una famiglia, ormai, le differenze sono minime». Maggi, laureata in Giurisprudenza, prende il posto del capitano Giacomo De Carlini, che dopo 5 anni (e tanti importanti risultati ottenuti sul fronte della lotta all’illegalità) lascia Tolentino per guidare il comando del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Pordenone.

«Lo conosco da anni - ha sottolineato ancora la nuova responsabile della Compagnia -, ha doti impareggiabili e farò del mio meglio per portare avanti il suo egregio lavoro». Poi le prime impressioni sul territorio. «Avrò la fortuna di lavorare in un contesto molto bello dal punto di vista paesaggistico e culturale. Una comunità operosa, che è stata in grado di salvaguardare questi splendidi luoghi, e nonostante il dramma del sisma ha sempre continuato ad operare con volontà, dignità e senso di appartenenza». E i problemi legati al sisma, il capitano Maggi li conosce bene avendo prestato servizio in provincia di Perugia. «È già in piena connessione con il territorio - ha sottolineato De Carlini nel suo saluto -, e potrà mettere a frutto la sua esperienza anche dall’altra parte dei Sibillini. Per quanto mi riguarda, lascio una terra sana. Lavorare per cinque anni a Tolentino è stato un privilegio. Non lo dico solo da carabiniere, ma anche come cittadino, marito e padre. La mia famiglia ha potuto vivere in un ambiente idilliaco».



All’informale cerimonia per il passaggio di consegne ha partecipato anche il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei carabinieri di Macerata. «Il capitano De Carlini ha trascorso qui cinque anni e al suo arrivo ha avuto un battesimo di fuoco con il sisma - ha detto -. Lo ringrazio per l’importante lavoro svolto e gli auguro il meglio per la nuova avventura professionale a Pordenone. Al tempo stesso do il benvenuto al capitano Giulia Maggi, che avrà modo di seguire il solco tracciato dal collega».

