Ladri rubano nel presepe la statuina del Bambinello Lo sgomento dei fedeli

TOLENTINO - Presepe nel mirino dei ladri: rubata la statuina di Gesù Bambino dalla capanna. Il furto è stato messo a segno l’altra sera nella traversa Montecavallo, una delle zone più antiche di Tolentino. La statuina è stata sottratta dalla rievocazione della Natività allestita all’esterno dell’abitazione di una famiglia che ama le tradizioni natalizie. E sono stati proprio i componenti del medesimo nucleo familiare ad accorgersi della mancanza della statuina. La denuncia dell’accaduto è stata riportata su Facebook da Pamela Calcaterra. «Ragazzi, siamo arrivati alla frutta - ha scritto la tolentinate - siamo giunti al punto di farci portar via un Gesù Bambino da un presepe realizzato da una famiglia cristiana che crede nel Natale. Chiunque sia stato si deve solo vergognare. Non abbiamo più rispetto per niente e nessuno. Sono senza parole».