Un uomo precipita dal ponte di San Catervo e muore, la scoperta dei passanti che vanno al lavoro

TOLENTINO Precipita dal ponte vicino alla concattedrale di San Catervo e muore. Non c’è stato nulla da fare per un tolentinate. L’uomo è stato trovato senza vita verso le 4.30 di ieri. A fare l’agghiacciante scoperta sono state alcune persone che transitavano in quella zona per recarsi al lavoro. Hanno subito fatto scattare i soccorsi, chiamando i carabinieri di Tolentino.



L’intervento

Sul posto, chiamati da questi ultimi, sono intervenuti anche i sanitari del 118. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. I militari dell’Arma della Compagnia di Tolentino, come da prassi in questi casi, hanno proceduto ai dovuti accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. La salma è stata trasferita all’obitorio di Macerata. Con molta probabilità stamattina dovrebbe essere allestita la camera ardente.

La notizia della morte del tolentinate, che in città si è diffusa a macchia d’olio, ha creato grande sgomento, e nella giornata di ieri tanti sono stati gli attestati di cordoglio pervenuti ai familiari della vittima in questo momento di grande dolore. L’uomo nella città di Tolentino era molto conosciuto e stimato.



