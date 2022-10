TOLENTINO - Poltrona Frau celebra i “100+10” anni dalla fondazione e apre le porte dello stabilimento aziendale di Tolentino per una giornata dedicata a tutti i dipendenti e ai loro familiari. Oggi, a partire dalle ore 9 fino alle 18, sarà “Poltrona Frau Family Day” per tutti coloro che continuano a scrivere la lunga storia dell’ azienda. Il “Poltrona Frau Family Day” è sì una festa per un anniversario importante ma è soprattutto l’occasione per trasmettere e far conoscere quei valori che da sempre rendono Poltrona Frau un’eccellenza nel mondo, condividendoli con i familiari.

Nicola Coropulis, Ceo di Poltrona Frau, dichiara: «Tra le molte iniziative che abbiamo organizzato in occasione dei nostri 110 anni, il “Poltrona Frau Family Day” è la più intima delle feste, rivolta a tutti i dipendenti e alle loro famiglie. La nostra è un’età importante che Poltrona Frau raggiunge in grande salute, avendo attraversato le sfide del tempo e continuando oggi ad essere contemporanea senza aver mai rinnegato i valori di qualità, eccellenza artigianale, cura del dettaglio ed eleganza italiana. Tutto questo è merito delle donne e degli uomini che lavorano a Tolentino e in tutte le parti del mondo che in questa giornata hanno l’occasione di vivere il loro luogo di lavoro vestito con un abito particolare e di condividerlo, in allegria, con i propri cari».



Durante la giornata sarà possibile visitare il Poltrona Frau Museum, dove è esposta la poltrona Archibald Anniversary Limited Edition interpretata dall’artista Felipe Pantone, scoprire long seller, best seller e novità all’interno dello Showroom. Ma anche vedere come nascono le creazioni nei reparti di produzione residenziale o della produzione Interiors in motion. Sarà possibile rivivere i momenti salienti della storia Poltrona Frau attraverso le proiezioni di video in auditorium.

Una domenica dedicata alla condivisione per vivere l’azienda in modo completamente diverso dalla routine di tutti i giorni: un’occasione in cui le famiglie possono conoscere ed esplorare gli ambienti di lavoro del proprio congiunto o parente, con uno scenario inusuale e con esperienze inaspettate e coinvolgenti. Saranno tantissime le attrazioni, le iniziative e le attività previste durante il “Poltrona Frau Family Day”, che coinvolgeranno gli ospiti rendendoli parte attiva dell’evento.