Pedinati a poi sorpresi con tre etti di hashish nell'auto: due arrestati

TOLENTINO - Viaggiavano con quasi tre etti di hashish in auto. In manette due pusher marocchini. I movimenti dei due trentenni, i loro comportamenti apparentemente normali non hanno ingannato i carabinieri del Reparto operativo provinciale che, intuendo le intenzioni dei due spacciatori li hanno seguiti, pizzicati con la droga e arrestati.I carabinieri, appostati nelle vicinanze della rotatoria all’uscita della superstrada Tolentino Est, hanno notato una Volkswagen Golf con a bordo, sul lato passeggeri, un marocchino 30enne già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno deciso di seguire l’auto condotta da un connazionale e sono arrivati in via Pietro Nenni. All’altezza di un distributore di carburante uno è sceso dall’auto mentre il connazionale ha proseguito fermandosi poco distante. I militari allora si sono divisi, per tenere sotto controllo entrambi. Poco dopo hanno deciso di entrare in azione. Nell’auto, nel portaoggetti dello sportello lato guidatore i militari hanno trovato una busta per la spesa con tre panetti dentro contenente, complessivamente, 296 grammi di hashish. L’automobilista, 29enne, e il connazionale sono stati portati in caserma e arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.