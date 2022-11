Tolentino, paura in via Nazionale: investita una studentessa di 14 anni

TOLENTINO- Investimento a Tolentino, in via Nazionale. E' successo stamattina (14 novembre), intorno alle 7. Una studentessa di 14 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per raggiungere la fermata dell'autobus.

I soccorsi sul posto

Sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la ragazza al pronto soccorso dell'ospedale di Macerata. Sul posto anche il Nucleo radiomobile dei carabinieri.