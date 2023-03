TOLENTINO - Dal primo marzo gli abbonamenti per i parcheggi costano meno. È infatti in corso la revisione del Piano parcheggi da parte dell’Assm, Azienda specializzata settore multiservizi, a seguito di un’attenta valutazione d’impatto degli investimenti. A breve, inoltre, alcune aree a pagamento potranno diventare a disco orario o riservate ai residenti. Sul piano della sosta sta lavorando il direttore generale dell’Assm, Sandro Meschini. La prima modifica ha riguardato il costo degli abbonamenti, dato che la maggior parte di quelli emessi lo scorso anno sono scaduti a fine febbraio.ù





Quelli agevolati dei parcheggi Filzi e Matteotti passano da un costo annuo di 145 a 100 euro con una riduzione di circa il 30%, mentre quelli del Foro Boario da 145 a 65 euro, il 55% in meno. Possono usufruire di queste agevolazioni coloro che risiedono o lavorano nel centro storico e nelle zone limitrofe alle aree di sosta a pagamento e tutti i cittadini di età superiore ai 65 anni. Inoltre, i cittadini che acquistano i nuovi abbonamenti per la sosta nei parcheggi in struttura possono usufruirne per l’intera giornata, senza alcuna limitazione di orario, mentre in precedenza la validità degli abbonamenti era limitata a 12 ore e consentiva la sosta solo in orario diurno o notturno. Sono stati rivisti anche i costi degli altri abbonamenti, anche se con percentuali di riduzione meno significative.

Sul tema parcheggi a pagamento, l’altra sera, c’è stato un incontro del Consiglio di quartiere centro storico con i rappresentati dell’amministrazione comunale e dell’Assm, C’erano il sindaco Mauro Sclavi, il vicepresidente dell’Assm Roberto Lombardelli, Sandro Meschini. «Il Comune – spiega Meschini - sta vagliando delle proposte. La prima riguarda alcune vie, dove ora i parcheggi sono a pagamento e si sta verificando la possibilità di trasformarli a disco orario o a favore dei residenti e riguardano quelli di piazza Madama, via Oberdan, via Flaminia, L’altra proposta riguarda la modifica del sistema sanzionatorio, in caso di accertamento alla scadenza della mezz’ora gratuita si dovrebbe pagare 6 euro e non 20 come ora. La terza prevede di lasciare parcheggi da riservare ai residenti per far fronte alle difficoltà che hanno a trovare spazi liberi a causa dei cantieri avviati. È in discussione, infine, l’estensione della zona rossa B a favore della mezz’ora gratuita. E si potrebbe attuare solo se rivedessimo la tariffa della zona rossa B per coprire i minori introiti dell’ampliamento della mezz’ora gratuita che riguarderebbe la seconda parte di viale XXX Giugno, via Gramsci, piazza Cavour, viale Matteotti, via Murat».