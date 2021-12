Addio a Orlando Ruffini, custode del patrimonio librario degli Agostiniani. Il sindaco Pezzanesi: «Una figura fondamentale»

TOLENTINO - Lutto in città: a 84 anni è morto Orlando Ruffini. È stato dal 1986 il responsabile bibliotecario della Biblioteca egidiana di San Nicola, allestita nel convento. Era il custode del grande patrimonio librario ed archivistico degli Agostiniani. Era tra gli organizzatori e curatore della Mostra dell’editoria marchigiana che veniva allestita nel chiostro della Basilica di San Nicola.

È stato, inoltre, il curatore, insieme a padre Marziano Rondina, di quasi tutte le monografie dedicate a San Nicola, al Cappellone, al Museo del Santuario e alla Guida al complesso di San Nicola. «Una figura fondamentale – dice il sindaco Giuseppe Pezzanesi – per la valorizzazione del patrimonio artistico della Basilica e di San Nicola. Ha coordinato molti studi che sono stati raccolti in pregevoli volumi. Purtroppo a causa di un infortunio non potrò dare l’ultimo saluto all’amico Orlando». Diversi i messaggi su Facebook. «Ha seguito, incoraggiato ed affiancato generazioni di studiosi, giovani ricercatori e docenti – scrive l’ex assessore Alessandro Massi -. È stato protagonista ed organizzatore di eventi culturali di altissimo livello. La città gli deve profonda gratitudine». Ruffini lascia la sorella Antonietta. I funerali oggi alle 10 nella Basilica di San Nicola. La camera ardente è stata allestita alla sala San Giorgio del convento.

