Tolentino piange Nicola Comi storico sindaco e cardiologo Il cordoglio della città

TOLENTINO - È scomparso all’età di 78 anni a seguito dell’aggravarsi di una malattia contro cui combatteva da tempo, Nicola Comi, sindaco di Tolentino dal 25 luglio del 1980 al 4 agosto del 1985, ex assessore e consigliere comunale ed ex dirigente del Pci, Comi ha lavorato per molti anni all’ospedale Santissimo Salvatore della città, come cardiologo. Ed è proprio questo il ruolo per cui teneva di più ad essere ricordato. «È grazie a lui - ricorda Raul Brambatti, che lavora nell’ambulatorio di cardiologia che Comi ha contribuito a crescere -. se la Cardiologia ha raggiunto un buon livello in questo ospedale.Tanti i messaggi di cordoglio, non solo dai cittadini, ma anche da chi insieme a Comi ha percorso un tratto importante della storia politica di Tolentino. «Sono profondamente addolorato – ha dichiarato il sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi - perché è scomparsa una persona che ha lavorato con grande passione per far crescere e migliorare la nostra città. Con lui ho avuto un rapporto ottimo, aveva grandi qualità umane e professionali». Oggi alle 17 l'ultimo saluto con rito civile.