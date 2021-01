Tolentino, tanta neve anche in collina. E immagini da cartolina: nessuna criticità

TOLENTINO - Neve ed anche tanta e non solo sui monti. Anche le zone collinari più alte di Tolentino sono state interessate sia ieri che questa mattina da fitte nevicate. Subito è stato allertato il personale, sia interno che esterno, per l’applicazione del piano neve. E’ stato necessario intervenire solo in due zone e cioè in contrada Parruccia e San Giuseppe dove la neve è caduta copiosa in confronto alle altre colline e quindi si è reso necessario sgombrare le strade dalla coltre nevosa. Nessun disagio nel centro urbano. Nessun problema alla viabilità e nessuna richiesta di intervento, neanche alla Polizia Locale né alla squadra di reperibilità del Comune.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO A monte Piselli 60 centimetri di neve e martedì il collaudo... CRONACA Imbiancate le colline di Tolentino: un vero e proprio spettacolo

LEGGI ANCHE:

Maltempo, l'entroterra pesarese sotto la neve. Scuole dell'obbligo chiuse e blackout





© RIPRODUZIONE RISERVATA