Violazione dei divieti, controlli serrati nelle strade e nei negozi. Undici persone nei guai

TOLENTINO - Continuano i controlli su tutto il territorio comunale tolentinate da parte della polizia locale coordinata dal comandante David Rocchetti. In questi ultimi giorni sono state fermati sia automobilisti che persone a piedi e controllati diversi negozi e supermercati. Poco meno di 150 le persone controllate tra cui 11 denunciate. È fondamentale – ricorda Rocchetti – seguire le disposizioni per evitare il diffondersi del Covid-19. Sono allo studio nuove norme anti-contagio con sanzioni molto alte e che, se approvate, prevedono pure la confisca del mezzo e lo stop alle attività lavorative».

L’assessore alla Sicurezza Giovanni Gabrielli sottolinea che «queste sono le settimane cruciali per superare la pandemia. Tutti insieme con responsabilità evitare inutili occasione di infezione. Abbiamo spesso riscontrato uscite inutili come la spesa effettuata più volte al giorno, bisogna fare attenzione e scongiurare rischi inutili». © RIPRODUZIONE RISERVATA