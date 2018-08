Gli negano un fornellino: volontari Protezione civile presi a pugni e ombrellate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Per un fornellino picchia due volontari della Protezione civile al villaggio dei moduli abitativi, in contrada Colombo. Aggrediti da un ospite dell’area container, entrambi i volontari, un uomo ed una donna, hanno dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del Punto di primo intervento dell’ospedale di TolentinoLa donna è stata colpita al braccio con un ombrello, mentre l’uomo ha ricevuto pugni al volto. I due volontari guariranno in otto giorni. Un settantunenne sfollato, ospite del villaggio dei moduli abitativi da alcune settimane, noto alle forze dell’ordine, ieri mattina ha chiesto ai due volontari della Protezione civile un fornellino da mettere nella propria camera per poter cucinare. E quando questi hanno riferito che era impossibile, è scattata l’aggressione.