TOLENTINO - Lutto nell’Arma dei carabinieri. È morto a 53 anni il luogotenente Andrea Battistini. Ha lottato con tutte le sue forze contro la malattia che lo aveva colpito, ma alla fine si è dovuto arrendere, lasciando nello sconforto familiari, amici e colleghi. Era nato l’11 gennaio del 1970. Di origini abruzzesi ma marchigiano d’adozione, viveva a Tolentino.

Attualmente era in servizio alla Compagnia di Tolentino, in precedenza era stato all’Anticrimine del Ros di Ancona, alla stazione di Appignano, in quella di San Lorenzo in Lucina, a Roma, e al Nucleo radiomobile della capitale. Nella sua carriera nell’Arma si è sempre fatto apprezzare per l’impegno e l’acume investigativo. Aveva preso parte a numerose importanti indagini nella lotta alla droga e ai cosiddetti reati di natura predatoria, come i furti e le rapine. Era anche il segretario provinciale Sindacato italiano militari carabinieri (aveva pure l’incarico di segretario aggiunto a livello regionale).

Lo ricorda commosso il maresciallo maggiore Paolo De Angelis, segretario generale delle Marche del sindacato: «Andrea era non solo un grande padre e un grande marito, ma un grande uomo. Come sindacalista ha aiutato decine di carabinieri non solo nelle Marche ma in tutta Italia. Si occupava delle difese disciplinari e grazie a lui nella nostra regione è stata istituita una rete di psicologi convenzionati con il Sim carabinieri che hanno fornito una protezione attiva di supporto e di ascolto, di cui hanno usufruito decine e decine di militari dell’Arma». Lascia la moglie Edda (molto nota per la sua attività di produzione di pasta fresca) e i figli Lucrezia ed Emanuele. I funerali ieri sera dovevano ancora essere fissati. La camera ardente verrà allestita nella Sala del Commiato Terracoeli delle onoranze funebri Corvatta, a Tolentino. Tanti gli attestati di cordoglio da parte dei colleghi del luogotenente Battistini.