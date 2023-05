Tolentino, muore a 52 anni Andrea Merlini. Lacrime in tutta la comunità: si era sposato appena due mesi fa

TOLENTINO - E' morto a 52 anni Andrea Merlini, dipendente dell'Università di Macerata. Il maceratese che stava combattendo strenuamente contro un brutto male, circa due mesi fa, aveva sposato Monia Ripari, insegnante di Tolentino, all'hospice di San Severino.

I funerali e il matrimonio

I funerali di Andrea si svolgeranno domani nella basilica di San Nicola a Tolentino, alle 10. Lui e Monia si erano sposati all’hospice di San Severino, dove lui è ricoverato dallo scorso 2 gennaio a causa di un tumore.

Il rito in una camera d’ospedale, camicia bianca e cravatta lui, disteso sul letto da cui non riesce ad alzarsi; abito bianco con un cinta d’argento lei, che l’accessorio più bello lo indossa sul viso: il sorriso di chi è innamorato. È ciò che rimane.

È l’essenziale. Semplice, ma con un messaggio immenso: «Cogliete l’attimo, non aspettate di fare ciò che volete. E fatelo con la fede nel cuore». Questo i due sposi hanno voluto dire a loro stessi e hanno voluto diffondere agli altri. Perché quella tempesta da cui sono stati travolti a settembre scorso, al ritorno da una vacanza. Amici e parenti si erano collegati su Zoom dalla sala riunioni dell’hospice. Non è mancato il buffet per tutti gli invitati. I due sposi hanno tagliato la torta in camera mentre gli applausi, carichi di gioia e commozione, risuonavano.