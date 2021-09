Mourinho chiama Castori per informarsi sulle condizioni di salute della moglie dopo il malore

TOLENTINO - Un nobile gesto da parte di José Mourinho nei confronti di Fabrizio Castori e della moglie Paola, che domenica prima del match di campionato tra Salernitana e Roma è stata colta da un malore sulle scale dello stadio Arechi cadendo al suolo e battendo la testa.

Lo “Special One” non ha trovato il collega in sala stampa domenica a fine gara per le consuete interviste e così si è voluto informare in prima persona sulle motivazioni dell’assenza del tecnico tolentinate. Una volta venuto a conoscenza del fatto, lo ha contattato telefonicamente in prima persona per testimoniargli la sua vicinanza personale e quella della Roma. Ad ogni modo, le condizioni della signora Paola, la moglie del tecnico della Salernitana, non sono preoccupanti, anche se la donna resterà ricoverata all’ospedale Ruggi di Salerno almeno fino a giovedì. I medici vogliono vederci chiaro sul malore che l’ha colpita salendo la gradinata dello stadio: cadendo, poi, la donna aveva battuto la testa riportando un profondo taglio.

Da lì la corsa all’ospedale dove, a fine partita, è stata raggiunta dal marito, che aveva scelto di disertare la conferenza stampa, lasciata in mano al vice Riccardo Bocchini. La squadra in questi giorni è a riposo, sfruttando la pausa per la Nazionale: l’attività riprenderà proprio giovedì, nel giorno in cui anche la signora Castori dovrebbe tornare a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA