Terribile schianto in superstrada: muore un centauro a Tolentino. Si cerca un'auto coinvolta nell'incidente

TOLENTINO - Tragico incidente stradale, questa sera (1 luglio) intorno alle 21.20 sulla superstrada Valdichienti, in direzione monti-mare, vicino all’uscita Tolentino-zona industriale: un centauro in sella a una moto sarebbe stato toccato da un’auto e in seguito all’urto è finito a terra dopo un volo di circa 400 metri. L'uomo, di Tolentino, è morto sul colpo.

Secondo quanto emerso, la persona alla guida dell'auto dopo l'impatto con la moto non sarebbe fermato a soccorrere la vittima, scappando dal luogo dell'incidente: la polizia stradale è sulle sue tracce.

Alcuni automobilisti, notando il corpo dell’uomo a terra, hanno dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Il medico non ha potuto fare altro che accertare l’avvenuto decesso del motociclista: sul luogo della tragedia anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino, che hanno messo in sicurezza la carreggiata, rimasta chiusa per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso.