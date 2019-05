Addio al vicebrigadiere Perri lutto nell'Arma dei carabinieri Domani pomeriggio i funerali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Nella tarda mattina di ieri, all’ospedale di Atri, in Abruzzo, è morto il vicebrigadiere Angelo Perri. Il carabiniere in pensione era malato da tempo. Aveva 80 anni ed era molto conosciuto per aver prestato servizio a Tolentino. Era molto ligio al dovere, preciso nel suo lavoro. Angelo Perri era giunto a Tolentino il 17 maggio 1973 quale addetto al comando stazione e proveniva dalla stazione di Castelnovo ne’ monti (Reggio Emilia), nel novembre dello stesso anno era stato trasferito al Nucleo radiomobile. Dal 1981 al 1983 è stato in servizio al reparto comando del comando Legione Carabinieri di Ancona, pio nel luglio del 1983 era rientrato a Tolentino quale capo equipaggio al Nucleo radiomobile. Dopo il pensionamento, avvenuto nel 1992, era diventato socio della locale Associazione nazionale carabinieri ed aveva collaborato con il gruppo di volontariato per servizi di accompagnamento e vigilanza davanti alle scuole. Il rientro della salma dall’ospedale di Atri è previsto per oggi, la camera ardente sarà allestita dalle 14 alla sala del commiato “Terracoeli”. I funerali verranno celebrati domani alle 15 alla parrocchia di San Catervo.