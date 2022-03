È morto Nello Lucentini, era il re dell’orzo: aveva fondato l’azienda Tre Mori

TOLENTINO - Lutto in città per la morte del commendatore Nello Lucentini, 90 anni, fondatore della Tre Mori di Tolentino, che si occupa della produzione di orzo naturale. Il suo cuore - a causa di problemi di salute peggiorati negli ultimi giorni - ha smesso di battere ieri alle 10.15 nella sua casa, circondato dall’affetto dei suoi familiari.



Aveva iniziato a lavorare a 20 anni come ortolano nell’attività di famiglia. Nei primi anni 50, anche con l’aiuto dei familiari e della moglie Carolina Pazzelli, scomparsa qualche anno fa, aveva iniziato una nuova attività. Scelse di produrre l’orzo, dando vita all’azienda Tre mori. L’orzo tostato all’epoca era il caffè del popolo e pertanto chiunque possedeva o lavorava la terra dedicava un piccolo appezzamento a questa produzione. Quindi acquistando 20 chilogrammi da una azienda agricola e altrettanti da un’altra era riuscito a tostare il primo, seppur piccolo, quantitativo di orzo e dare vita all’azienda.

Dopo aver costruito la sua piccola impresa, l’obiettivo di Lucentini era quello di recuperare una varietà di orzo che negli anni era andata a scomparire, e così unendo le sue risorse ed i suoi sforzi con quelli della Fondazione Bandini dell’Abbadia di Fiastra e dell’Università delle Marche era riuscito a riscoprire la varietà dell’orzo nudo, oggi conosciuta come orzo mondo, che è nata senza glumella esterna ed è pertanto più digeribile. All’inizio forniva solo piccoli grossisti e alimentari. Poi, con l’evoluzione commerciale, che ha da subito cavalcato, era riuscito a portare l’azienda ad un gradino superiore collocandola in una zona più ampia del territorio italiano ed ampliando in questo modo i risultati, la produzione e le vendite. Lucentini era molto fiero del suo lavoro.

Da qualche anno era in pensione e a seguire l’azienda ora è la figlia Elisabetta con gli altri familiari. Nel 2016 a Lucentini era stata assegnata la menzione d’onore al premio cittadino dell’anno “Ponte del diavolo”. Il tolentinate lascia le figlie Elisabetta e Patrizia. I funerali oggi alle 15.30 nella basilica di San Nicola.

