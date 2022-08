Tolentino, stroncato da un malore mentre passeggia: il cane lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

OLENTINO - Un uomo è stato trovato morto in strada a Tolentino, in via Montegrappa. A fare la scoperta choc alcuni passanti che hanno di immediatamente fatto scattare l'allarme.

Gli operatori sanitari, una volta sul posto, non hanno potuto far nulla. L'uomo avrebbe accusato un malore mentre stava passeggiando con il suo cane. Mancavano alcuni minuti alle 7 di stamattina quando è avvenuta la tragedia. Il cane ha vegliato la salma fino all'arrivo dei soccorittori. Sul posto anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti del caso.