Un uomo di 48 anni trovato morto nel suo appartamento. Il corpo era in stato di decomposizione

TOLENTINO - Non rispondeva al telefono e al campanello del suo appartamento in viale Bruno Buozzi a Tolentino. Alla fine lo hanno trovato morto, il corpo era in avanzato stato di decomposizione. La vittima aveva solo 48 anni. Il decesso dovrebbe essere stato causato da un malore. Da qualche giorno i condomini del palazzo dove risiedeva non lo avevano più incontrato così hanno pensato che gli fosse successo qualcosa. Questa sera hanno dato l'allarme dopo avere sentito un cattivo odore nel pianerottolo. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno fatto l'agghiacciante scoperta.

