Papa Francesco ha deciso: monsignor Makrickas nuovo vescovo di Tolentino, così si mantiene viva l'antica diocesi

TOLENTINO - È monsignor Rolandas Makrickas il nuovo vescovo di Tolentino: lo ha deciso Papa Francesco, mantenendo così viva la memoria storica dell'antica diocesi, che resta guidata, comunque, dall'attuale vescovo, monsignor Nazzareno Marconi, della diocesi di Macerata. Si tratta di una nomina puramente onorifica che permette alla cittadina del Maceratese di conservare, solo sulla carta, il vecchio status di diocesi.

Monsignor Makrickas vescovo di Tolentino

Allo stesso modo Georg Ganswein è, da anni, vescovo di Urbisaglia. Il sindaco di Tolentino, Mauro Sclavi, ha avvolto con soddisfazione la notizia: «Con questo titolo onorifico la nostra città si lega in amicizia e spiritualmente ad un importante arcivescovo - dice - e mantiene viva la memoria della nostra diocesi».

Monsignor Makrickas è nato a Biržai, in Lituania, 51 anni fa. Ordinato presbitero nel luglio 1996 per la diocesi di Panevėžys, fino al 2001 è stato sottosegretario della Conferenza episcopale lituana e responsabile del Comitato nazionale del Grande Giubileo del 2000. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede nel 2006, ha prestato la sua opera presso le Rappresentanze pontificie in Georgia, in Svezia, negli Stati Uniti d'America e in Gabon, e presso la Sezione per gli Affari generali della Segreteria di Stato. Dal 15 dicembre 2021 è commissario straordinario per la Basilica papale di Santa Maria Maggiore.