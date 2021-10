Il modellista di Louis Vuitton tra gli studenti dell’Ipsia Frau: prima le domande poi anche una prova pratica

TOLENTINO - L’Istituto Professionale Renzo Frau, settore Produzioni tessili e sartoriali, ha incontrato Fabio Levantesi modellista per il settore calzaturiero della Louis Vuitton. L’incontro è stato modulato in due parti: una incentrata sulla sua esperienza scolastica e lavorativa, l’altra più specifica sulla realizzazione della scarpa.

Fabio Levantesi ha iniziato il suo percorso di studi in un Istituto Professionale e ha incominciato a lavorare presso uno studio di modelleria fin da quando era ancora studente al secondo anno di scuola superiore. Il modellista ha infatti spiegato che la curiosità e la voglia di imparare sono stati i motori che gli hanno permesso di avvicinarsi al raggiungimento dei suoi obbiettivi, non ancora completamente realizzati. Al tempo della scuola, dedicava al lavoro tutte le estati e tutti i sabati in uno studio di modelleria di Cascinare, soltanto con la volontà di imparare. Dopo il diploma ha continuato a lavorare in quello studio per ancora un anno, poi si è trasferito a Treviso. Da lì un lungo e articolato percorso fino ad approdare da Louis Vuitton nel 2017 a Fiesso d’Artico, nei pressi di Padova.

Tantissime sono state le domande degli studenti, che hanno accolto in maniera entusiasta il modellista e hanno poi partecipato attivamente alla seconda parte dell’incontro, di carattere pratico. Il modellista ha illustrato le fasi di preparazione di una scarpa, da quando si riceve lo schizzo dello stilista fino all’avvio e completamento del lavoro. Insomma un incontro molto interessante nella quale i ragazzi dell’Ipsia “Renzo Frau” ad indirizzo Produzioni tessili e sartoriali hanno potuto comprendere che pazienza e determinazione sono principi fondamentali su cui basare il raggiungimento dei propri obiettivi.

