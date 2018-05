Minacciano un ragazzo e folle fuga in contromano: individuati dai vigili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Avvicinato da due ragazzi con fare minaccioso nei pressi della stazione ferroviaria, cerca di allontanarsi; uno dei due, sale sul cofano per cercare di fermarlo e rimane aggrappato nonostante il giovane alla guida si sia messo in marcia. Nello stesso tempo, il secondo giovane con lo scooter tenta di bloccare l’auto affiancandosi e prendendo ripetutamente a calci la vettura. Una volta trovati, poi, tentano la foille fuga in contromano, mentre uno dei due, senza casco, tenta di occultare la targa dello scooter. Tutta la vicenda è stata ricostruita dagli agenti della polizia locale di Tolentino, coordinati dal comandante David Rocchetti, che hanno inviato un rapporto alla magistratura.Oggetto dell’indagine due giovani di cui uno minorenne. Le ipotesi di reato per entrambi sono violenza privata e danneggiamento a cose con violenza e minaccia, mentre a carico del maggiorenne anche porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ed occultamento della targa