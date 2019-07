Malore al volante: riesce â€‹ad accostare e chiamare i soccorsi

di Carla Passacantando

TOLENTINO - Colto da un malore mentre guida in superstrada. L’uomo, che stava viaggiando in auto, ha fato in tempo a fermarsi subito e a chiamare i soccorsi: portato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, le sue condizioni sono state giudicate piuttosto serie.Erano da poco trascorse le 9 di ieri quando si è verificato l’episodio lungo la corsia mare- monti della superstrada Valdichienti poco lontano dall’uscita Tolentino est. L’uomo stava viaggiando in compagnia di una donna quando improvvisamente ha avvertito un malore: subito ha bloccato la vettura fermandosi sulla carreggiata senza riuscire ad arrivare alla piazzola.