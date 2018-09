Malore fatale in casa all'ora di cena Simona stroncata da infarto a 47 anni

di Giulia Sancricca

TOLENTINO - In un giorno che doveva essere di festa, la città si è svegliata con una drammatica notizia: la scomparsa di Simona Maraviglia. La domenica del “Perdono”, così viene chiamato il giorno che conclude una settimana di festeggiamenti per San Nicola, è stata segnata da un tremendo dolore per l’intera comunità. Il dramma si è consumato sabato sera, intorno alle 20, quando la tolentinate di 47 anni ha accusato un malore.La donna si trovava in casa quando si è sentita male all’improvviso. Immediatamente sono stati avvisati i soccorsi e i sanitari del 118 sono arrivati nell’abitazione della donna. Hanno provato a rianimarla, ma per la 47enne tolentinate non c’è stato niente da fare. Pare che sia stato un infarto fulminante a strappare Simona Maraviglia alla vita così tragicamente.