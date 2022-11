Tolentino piange Sergio Maccari: il geometra trovato senza vita da un cliente nello studio

TOLENTINO - Giornata di lutto, oggi (21 novembre), a Tolentino per la morte del geometra Sergio Maccari, 62 anni. E' stato trovato senza vita da una cliente nel suo studio, nella zona ex fornaci in via Lucentini.

Il ritrovamento

I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso, causato con ogni probabilità da un malore. Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino.