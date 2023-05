TOLENTINO - E’ morto a 43 anni Daniele Sbardellati, meccanico di Tolentino. Ancora un lutto colpisce la città. Da tempo l’uomo combatteva contro una malattia che non è riuscito a sconfiggere. Daniele Sbardellati era molto conosciuto in città e non solo, era uno stimato meccanico, amava andare in moto.

APPROFONDIMENTI IL PROCESSO Perseguita la sua ex avvocatessa, un 56enne condannato a 2 anni. Pagherà anche i dannni

Era sempre pronto ad aiutare gli altri nei momenti di difficoltà. Daniele Sbardellati lascia la compagna Maura, i genitori Marisa e Enzo, il fratello Simone con Laura, una nipotina e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno domani (lunedì 29 maggio) alle 15 nella chiesa dello Spirito Santo di Tolentino. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Rossetti in via La Malfa di Tolentino. Tanti i messaggi sulla pagina di facebook in ricordo del quarantatreenne tolentinate.