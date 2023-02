TOLENTINO - È morto il tolentinate Graziano Poggi, 74 anni. Ragioniere in pensione, era molto conosciuto non solo per la sua attività professionale. È stato un attore amatoriale e cantante del Coro polifonico ‘’Città di Tolentino’’. I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella basilica di San Nicola di Tolentino. La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato Terracoeli di Tolentino, in via XXX Giugno.