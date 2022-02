Lutto e dolore in città per la morte a 72 anni di Naida Marzioni: era sempre attiva in parrocchia

TOLENTINO - Lutto in città per la scomparsa della settantaduenne Naida Marzioni. La donna è deceduta, a causa di una malattia, nella sua abitazione verso le 6 di ieri. Era sempre pronta ad aiutare il prossimo.

Era molto conosciuta per il suo impegno nelle attività della parrocchia Santa Famiglia con l’ex parroco don Serafino Stramucci. Naida Marzioni lascia il marito Dino Mariotti con il quale proprio lo scorso anno aveva festeggiato i 50 anni di matrimonio, le figlie Francesca con Sergio, Laura con Luca, Claudia con Sandro, Sara con Andrea, i nipoti, la sorella e tanto vuoto nel cuore di chi la conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa della Santa Famiglia. La camera ardente è stata allestita alla casa funeraria Rossetti in via La Malfa di Tolentino.

