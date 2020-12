Addio al pediatra Luigi Bonfigli, ha cresciuto generazioni di bambini e avviato il circolo tennis

TOLENTINO - Lutto in città per la morte del pediatra Luigi Bonfigli. Aveva 91 anni ed era malato da tempo. Era un medico molto stimato. Aveva avviato il Circolo tennis Tolentino, del quale è stato presidente per anni. Ha organizzato numerosi incontri culturali, ma anche politici, per dibattere sulle diverse problematiche della città. Luigi Bonfigli lascia la moglie Maria, la figlia Marialina, il genero Sante e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella parrocchia di San Catervo. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Terracoeli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA