TOLENTINO Lutto a Tolentino. È scomparso a 103 anni Lino Fabiani. Era stato titolare di una pelletteria e apprezzato anche come scrittore. Appassionato di calcio, aveva giocato come difensore nel Tolentino. La sua prima partita in maglia cremisi risale al 2 giugno del 1940, nel match contro Macerata, finito 5 a 4.

«La dirigenza ed i tesserati dell’Unione sportiva Tolentino 1909 – scrive il club in una nota - si stringono intorno alla famiglia Fabiani in questo momento di grande dolore per la perdita del caro Lino. Lo ricordiamo con affetto ed amicizia. Vestita in gioventù la casacca cremisi è stato sempre vicino al Tole. In occasione del centenario della fonazione del sodalizio è stato uno dei più importanti testimonial».

Lino Fabiani lascia le figlie Daniela e Sabina, i nipoti Fabrizio, Valentina, Marco e Lucia e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si terranno oggi alle 10.30 nella Basilica di San Nicola. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato Terra coeli in via XXX Giugno di Tolentino. In tanti si sono stretti alla famiglia dello scrittore in questo momento di profondo dolore.