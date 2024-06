TOLENTINO - Gli ultimi giorni di scuola potrebbero avere un sapore meno amaro per gli studenti del liceo classico Filelfo di Tolentino. Avanza, infatti, l’iter per il trasloco di alcune classi nell’edificio della scuola Bezzi in centro storico. C’è il via libera della giunta Sclavi alla concessione della struttura in comodato d’uso gratuito alla Provincia di Macerata proprio con questo obiettivo.

La vicenda

Una vicenda annosa che durante l’anno scolastico che sta per concludersi ha forse toccato l’apice con il braccio di ferro tra Comune e Provincia quando, nonostante l’amministrazione Sclavi avesse sistemato l’ex orfanotrofio per trasferire tutto il liceo classico in centro - anche grazie alla donazione di un privato -, è arrivato lo stop della Provincia. Altro giro altra corsa, si potrebbe dire. Ma è bene restare cauti fino a che gli studenti non saranno davvero trasferiti nei locali che - dopo un confronto tra Comune, Provincia e Istituto Filelfo - sembrano aver messo tutti d’accordo.

La sistemazione

La sistemazione permetterebbe così alle classi più disagiate dell’istituto, che al momento si affacciano sul parcheggio della zona industriale di Tolentino, di avere locali adeguati per lo svolgimento delle lezioni, nell’attesa che venga costruito il nuovo Campus in zona Pace. «I locali di natura artigianale commerciale della Quadrilatero non rispondono pienamente alle necessità degli studenti - si legge nella premessa della delibera di giunta comunale -. Dato che il Comune intende autorizzare l’utilizzo parziale dell’ex scuola Bezzi e considerato che questa amministrazione, unitamente a quella provinciale, intende dare una collocazione diversa e temporanea ai licei, in attesa della realizzazione del nuovo Campus, questa soluzione può essere rappresentata dall’utilizzo, previa esecuzione dei lavori di adeguamento, dell’ex sede scolastica Bezzi». La giunta Sclavi evidenzia poi che «la Provincia di Macerata e il Consiglio d’Istituto Filelfo hanno deciso di trasferire le sezioni del Classico attualmente nell’ex sede del Quadrilatero all’ex scuola Bezzi, previa l’esecuzione di lavori di adeguamento della stessa, chiedendone la concessione dei locali al Comune di Tolentino. Per agevolare l’intervento, il Comune concederà in comodato gratuito alla Provincia il fabbricato, entro e non oltre i tempi previsti dal contratto stipulato per la realizzazione del Campus e fino al completamento dei lavori».

I tempi

Nella delibera si parla anche di tempi e questo fa ben sperare per l’avvio del prossimo anno scolastico: «La Provincia viene immessa in possesso dell’immobile dall’approvazione della presente delibera per poter consentire, in tempi brevi, alla definizione delle modalità di stipula e alla realizzazione degli adeguamenti necessari per l’utilizzo dei locali a partire dal prossimo anno scolastico». Una svolta che sembra vicina, quindi, figlia di una politica che - dopo ben otto anni - potrebbe aver trovato un punto d’incontro.