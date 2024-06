TOLENTINO «Trasferiti insieme, separati mai». Così recitava lo striscione che ieri mattina gli studenti dei licei Filelfo di Tolentino hanno esposto nel parcheggio della zona industriale Cisterna, fuori dai locali dell’ex Quadrilatero, contro il trasferimento del solo Classico in centro storico previsto per settembre prossimo. Non è stato un ultimo giorno di scuola qualsiasi per gli studenti dell’istituto tolentinate: baci, abbracci, commozione, ma niente feste, coriandoli o palloncini.

La delusione

A prevalere è stata la delusione, un sentimento a cui ormai sono abituati dopo oltre sette anni di lezioni in locali commerciali. Dopo la lettera scritta al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per evidenziare le condizioni in cui versa lo stabile che ospita i licei Classico e Scientifico, facendo appello all’articolo 3 della Costituzione, ieri gli studenti hanno voluto lanciare un altro messaggio forte e chiaro al territorio: «la necessità di una struttura adeguata per le lezioni, ma per tutti, non per pochi», nell’attesa che sia disponibile il Campus in zona Pace per il quale i lavori debbono ancora iniziare.

La protesta

E la loro protesta aumenta la rabbia degli amministratori comunali che, dopo anni di lavoro per trovare una alternativa ai locali dell’ex Quadrilatero, hanno dovuto scegliere il male minore: trasferire almeno le classi più disagiate all’ex Bezzi concessa in comodato d’uso gratuito alla Provincia. Ma non nascondono di certo la loro posizione: dopo lo sfogo del sindaco Mauro Sclavi, arriva quello dell’assessore alla Ricostruzione, Flavia Giombetti. «La lettera a Mattarella - dice l’assessore - rende l’idea del disagio che stanno vivendo da anni gli studenti del Filelfo. Una situazione frutto di giochi politici per i quali ci è stato negato di trasferirli all’ex orfanotrofio. La politica ha strumentalizzato i ragazzi nella maniera peggiore che possa esistere - chiaro l’attacco al dietrofront della Provincia -. Sappiamo benissimo che non è giusto che una parte degli studenti, nonostante fosse stata concessa la possibilità di spostarsi in centro, resti lì. Poi non ci lamentiamo se i ragazzi si disaffezionano alla politica, perché se questo è l’insegnamento, poi le conseguenze le vedremo in futuro». Oltre il danno, poi, la beffa: «Ora l’ex orfanotrofio sarà occupato dalle classi della Don Bosco. Anche volendo, dopo lo stop della Provincia non avremo più i locali a sufficienza per trasferire tutti i licei e la colpa non è certo del Comune come la politica vorrebbe far credere. La soluzione c’era da mesi, è stata bocciata. Quello che è accaduto a Tolentino è indegno e mi auguro che vengano presi seri provvedimenti».