TOLENTINO L’ex sindaco di Tolentino, Giuseppe Pezzanesi, entra nella Lega. Negli ambienti politici se ne parlava da tempo, ma l’ufficialità è arrivata ieri. L’ingresso, frutto di un lungo percorso di condivisione e di confronto sulla politica provinciale, verrà presentato a settembre in occasione della festa provinciale della Lega. Pezzanesi lascia la lista civica “Tolentino nel cuore” della quale è stato fondatore e che lo ha sostenuto per i dieci anni del suo doppio mandato di sindaco.





Negli anni Novanta Pezzanesi ha ricoperto la carica di consigliere comunale, poi di capogruppo del Pdl e di vicepresidente del consiglio comunale. Durante la presidenza di Capponi quella di assessore al turismo, caccia, pesca e aree protette della Provincia di Macerata. È stato consigliere provinciale ed anche presidente del Cosmari. Ed ora arriva l’adesione alla Lega che fisserebbe le basi per un progetto territoriale in vista delle elezioni amministrative del 2024, delle Europee e delle Provinciali. «Ho sentito il dovere – dice Pezzanesi - di entrare in politica con la Lega perché abbraccia temi sui quali mi riconosco, una sanità presente sul territorio, famiglia, scuola, sostegno alle imprese, sicurezza, infrastrutture. E trovo nella storia della Lega e in ciò che l’ha fatta nascere e crescere tutti quei contenuti che stanno a cuore al popolo italiano, onesto, laborioso e produttivo che mi espresso, sostenuto e accompagnato in questi 10 anni da sindaco della città e insieme abbiamo avuto grandi risultati». Per la Lega Marche l’adesione al Carroccio di Pezzanesi è «un ottimo ingresso che da valore aggiunto. La Lega cresce nei sondaggi e la dimostrazione è sui territori» esordisce il vicesegretario della Lega Andrea Crippa, commentando l’ingresso dell’ex primo cittadino di Tolentino.

«Valore aggiunto»

«Pezzanesi tra di noi sarà un valore aggiunto. Siamo da sempre amministratori: la sua lunga esperienza come sindaco sarà sicuramente in sintonia con la nostra idea di buona politica» commenta il responsabile Enti locali della Lega Stefano Locatelli. «L’acquisizione di civici nel partito» aggiunge il segretario della Lega Marche, Giorgia Latini, «è un’ottima notizia perché testimonia la vicinanza ai cittadini e alle loro esigenze. Un segnale molto positivo, inoltre, dalla nostra sezione di Macerata che continua a crescere». Il segretario provinciale della Lega Macerata, Luca Buldorini, sottolinea: «Sono orgoglioso che Pezzanesi abbia aderito alla Lega. È stato sindaco di Tolentino per dieci anni e ha dato prova di essere preparato e competente. Ora metterà al servizio del nostro movimento la sua esperienza e capacità». Giovanni Gabrielli, segretario della Lega Tolentino conclude: «Piena collaborazione, sono certo che il lavoro assieme sarà costruttivo e produttivo».