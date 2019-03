I ladri entrano in tre case: in una rubano i soldi da un portafoglio e due fucili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Giorno di Carnevale da dimenticare per alcuni residenti in contrada Pianciano. L’altra sera i ladri sono entrati in azione nella zona vicino alla chiesa di San Pietro. Hanno “visitato” tre case, ma sono riusciti a rubare solo in una dove hanno portato via due fucili ed un portafoglio all’interno del quale c’erano alcune centinaia di euro. I banditi sarebbero entrati in quest’ultima abitazione tra le 20.10 alle 20.20 quando gli occupanti non erano ancora rientrati.