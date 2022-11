Tolentino, entrano in una casa terremotata inagibile a caccia dell'oro rosso: ladri di rame scoperti e denunciati

TOLENTINO - Due giovani sono stati denunciati e dovranno rispondere dell'accusa di tentato furto aggravato: secondo i carabinieri di Tolentino i ladri si sarebbero introdotti in un casolare inagibile per via del sisma nel tentativo di appropriarsi di alcuni tubi di rame.

L'allarme

Sono stati sorpresi dai parenti della proprietaria che erano andati a fare una passeggiate e a controllare la situazione dell'immobile. Hanno notato una macchina con una persona a bordo e hanno trovato il portone aperto, in seguito ad effrazione. L'auto si è dileguata e hanno visto due giovani scappare da una fessura sul muro, uno per campi e uno dal giardino della casa. Nei pressi dell'apertura, creata sul muro dal terremoto, hanno poi trovato delle gronde in rame evidentemente abbandonate lì dai due che si trovavano all'interno dell'abitazione fino a poco prima. Le successive indagini dei carabinieri hanno condotto all'individuazione di due giovani che sono stati denunciati.