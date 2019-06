Case di campagna nel mirino dei ladri, una donna faccia a faccia con 2 banditi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OLENTINO - Donna mette in fuga i ladri e li costringe a fuggire tra i campi. È successo l’altra sera in contrada Parruccia, nelle campagne di Tolentino. La tolentinate ha notato due malviventi con il volto coperto che stavano scavalcando la sbarra, che si trova all’inizio della strada, per raggiungere la sua abitazione.La donna ha urlato facendo scappare i ladri a piedi nel buio. Tanta paura per la protagonista, il marito e le diverse famiglie che vivono in quella palazzina. Altri colpi sono stati messi a segno sempre in contrada Parruccia. I malviventi avrebbero raggiunto la zona a piedi. La prima “visita” l’avrebbero fatta all’inizio della contrada, poco lontano dalla chiesa di San Pietro. Avrebbero scavalcato la recinzione di un'abitazione - ed una volta in giardino si sono diretti verso una porta finestra. Con un frullino hanno fatto un buco sul legno e poi hanno aperto la porta e si sono diretti al primo piano, dove ci sono le camere da letto. I residenti erano all'inmterno e solo quando sono saliti nelle camere, dove habbo trovato tutto a soqquadro. I ladri hanno trafugato due anelli in oro e un orologio per un valore totale di circa 6mila euro.I banditi sono entrati anche in una casa poco lontana dove hanno trafugato oggetti per un valore di circa 50 euro.