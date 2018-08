Raid al centro commerciale, presi tre ladri. Uno si copre di foglie per evitare l'arresto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - In tre tentano un furto al centro commerciale La Rancia. All’arrivo dei carabinieri scappano nei campi, uno per non farsi trovare si stende a terra coprendosi di fogliame. Dopo tre ore tutti e tre sono finiti in manette. È successo questa notte a mezzanotte quando una donna, sentendo rumori sospetti provenire dal tetto della struttura, ha chiamato il 112. All’arrivo dei militari tre uomini sono fuggiti calandosi dalla scala antincendio e dileguandosi tra i campi. Ci sono volute tre ore: i carabinieri hanno circondato la zona e alla fine due sono usciti allo scoperto, il terzo che si era sdraiato a terra e ricoperto di fogliame nel tentativo di mimetizzarsi tra la vegetazione è stato trovato in quella posizione, fatto alzare e ammanettato. Gli arrestati sono due italiani (R.B. di 51 anni ed E.F. di 40) e un romeno (C.U. di 44 anni). Sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di convalida e del conseguente rito direttissimo.