I ladri acrobati a segno nell'abitazione di una famiglia cinese

TOLENTINO - Furto in una casa in cui vive una famiglia cinese. È successo in via Sacharov, nella zona industriale di Tolentino, poco prima del raid messo a segno nell’abitazione del commerciante Luciano Camillucci, in via Cristoforo Colombo. E non è da escludere che ad aver agito sia stata la stessa banda. Il furto ha fruttato un bottino di tremila euro in contanti e monili in oro, bracciali e orecchini per un valore di circa mille euro.Erano circa le 19 quando i malviventi hanno messo a segno il furto. I ladri si sono diretti sul retro di un capannone che ospita un laboratorio gestito da cinesi. Si sono arrampicati sul tetto dello stabile e poi hanno raggiunto una finestra da dove sono entrati nell’appartamento. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro, mentre i proprietari erano nel laboratorio del piano sottostante. Alla fine hanno rubato oggetti in oro e denaro, poi sono fuggiti. Le vittime si sono accorte del furto solo quando sono rientrate per la cena. A quel punto hanno avvertito i carabinieri, subito arrivati sul posto. Indagano i carabinieri.