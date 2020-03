Addio a Lancioni, l'imprenditore stroncato a 62 anni da una malattia. Era titolare della ​Elle Imballaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TOLENTINO - Addio all’imprenditore tolentinate(foto). L’uomo, di 62 anni, è morto ieri mattina verso le 9 all’ospedale di Macerata, dove era ricoverato da alcuni giorni. Da tempo combatteva contro una malattia che non è riuscito a sconfiggere. La notizia della morte di Lancioni ha sconvolto tutti. L’uomo era molto conosciuto non solo a Tolentino, ma anche in tutto il maceratese e non solo. Era il titolare della Elle Imballaggi, un’azienda del Lancioni group che il tolentinate aveva costruito con sacrifico nel corso degli anni. Il sessantaduenne aveva assunto per diversi anni la presidenza della Confcommercio di Tolentino e si era impegnato organizzando diverse iniziative con i commercianti a favore della città. Aveva poi una grande passione per i cavalli. Lascia la moglie Lida, tre figli e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social network.