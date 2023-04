TOLENTINO Travolto da un’auto mentre attraversa la strada in contrada Pace. L’uomo, residente a Tolentino, di origini straniere, di 53 anni, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette ad Ancona. Le sue condizioni sarebbero gravi. Erano circa le 22.30 lunedì sera quando si è verificato l’incidente in via Cassarà, poco lontano dal centro commerciale Retail park.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA L’angoscia di Petriolo per Marco, le condizioni restano disperate





L’uomo stava attraversando la strada vicino alla rotonda che si trova di fronte alla nuova struttura dei campi da tennis quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto da un’auto. In seguito all’urto, il 53enne è rovinato a terra, riportando diverse lesioni. Immediatamente è scattato l’allarme. Sono stati allertati gli operatori sanitari del 118 di Macerata.

Il soccorso

Nel giro di pochi minuti sul luogo dell’incidente è giunta l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure, constatata la gravità delle ferite riportate dall’uomo, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza e ha disposto il trasferimento del 53enne all’ospedale di Torrette ad Ancona. L’eliambulanza è giunta da Fabriano e, nel frattempo, l’uomo era stato caricato nell’ambulanza per poi predisporre l’incontro con il velivolo. Il ferito, una volta arrivato nella struttura sanitaria dorica, è stato sottoposto a tutte le cure del caso. Illeso il conducente della vettura.

Indagano i carabinieri di Tolentino



Sul posto dove è avvenuto l’incidente sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolentino per procedere con i dovuti rilievi e accertamenti in modo da ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.



Il traffico veicolare in quella zona ha subito dei rallentamenti per consentire le dovute operazioni di soccorso e dei rilievi. Dopo qualche ora tutto è tornato alla normalità. Si tratta di una zona che, sia di giorno che di sera, viene scelta da molti tolentinati per passeggiare. Al tempo stesso, vista la presenza del centro commerciale, del cinema e della struttura sportiva, anche le strade sono molto trafficate.